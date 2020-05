De PlayStation Store is voorzien van wat nieuwe content en dat bestaat deze week vooral uit games. Hieronder hebben we alle nieuwe releases op een rijtje gezet, net zoals wat er de komende dagen nog bijkomt. Verder zou vandaag misschien de remaster van Mafia II verschijnen, nadat vorige week de releasedatum lekte. De game staat er echter nog niet bij, dus dat is even afwachten.

Games

Vanaf 20 mei

Hellpoint (PS4)

Pixel Ripped 1995 (PS4)

White Day – Ultimate Horror Edition (PS4)

Concept Destruction (PS4)

Gal*Gun: Double Peace – Ultimate Edition (PS4)

Rune Lord (PS4)

Tower of Time (PS4)

Vanaf 21 mei

Trailmakers (PS4)

Vanaf 22 mei

Maneater (PS4)

Monstrum (PS4)

Saints Row: The Third Remastered (PS4)

The Wonderful 101: Remastered (PS4)

Ys: Memories of Celceta (PS4)

Ys: Memories of Celceta – Digital Deluxe (PS4)

Downloadbare content

War Thunder (PS4)

DOOM Eternal (PS4)

3on3 FreeStyle (PS4)

Hunt: Showdown (PS4)