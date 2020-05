Op 10 juli ligt F1 2020 in de winkels en daarmee sluit de release uitstekend aan op de start van het F1-seizoen. Naar verwachting begint het 2020 seizoen immers op 5 juli, dus de timing kon niet beter. Vanzelfsprekend heeft Codemasters de game geüpdate naar de laatste standaarden en tevens is de game voorzien van extra en nieuwe features.

Eén van de leuke toevoegingen, die Codemasters zojuist aangekondigd heeft, is dat Olav Mol dit jaar een rol heeft in de game. Hij zal als verslaggever/commentator optreden tijdens de races en dat in het Nederlands. De game zal ook voor het eerst in het Nederlands uitgegeven worden.

Dit moet bijdragen aan de algehele ervaring en de manier waarop Olav Mol dat doet is kenmerkend en uniek, dus dat belooft wat.