Special: Aan de slag met Operation Steelwave voor Rainbow Six Siege – Ubisoft heeft vanavond het nieuwe seizoen voor Rainbow Six Siege aangekondigd en die draagt ditmaal de naam ‘Operation Steelwave’. Dit nieuwe seizoen brengt een tweetal Operators naar de game en ook is de map House van een rework voorzien. Wanneer het nieuwe seizoen precies live gaat is nog even afwachten, gezien het eerst op de testservers zal gaan draaien. Wel hebben we er vorige week al even in kunnen duiken en in deze special gaan we wat dieper in op de twee Operators, de rework van House en natuurlijk de andere komende aanpassingen.

Ace en Melusi

De twee nieuwe Operators die met Operation Steelwave geïntroduceerd worden zijn Ace en Melusi. Ace is een Noorse Operator en Melusi is afkomstig uit Zuid-Afrika, waarbij de eerste een Attacker is de tweede een Defender. Vanzelfsprekend zijn beide Operators voorzien van een eigen loadout met natuurlijk unieke gadgets. Zo is die van Ace erg interessant voor de eerste offensieve inzet, gezien hij met S.E.L.M.A. specifieke doorgangen kan creëren. Dit is een granaat die op elke oppervlakte blijft zitten en rechthoekige gaten creëert. Na de explosie rolt er een nieuwe naar beneden uit – indien de oppervlakte dat toelaat – met als gevolg nog een gat. Dit hebben we uitvoerig getest op de map House bij de garagedeur en andere doorgangen.

Bij de garagedeur haalt S.E.L.M.A. in feite een gedeeltelijke verticale strook weg met de explosie, wat een perfecte gleuf oplevert om naar binnen te kijken. Bij meerdere explosies zal er een gat ontstaan dat groot genoeg is voor nog meer overzicht en om naar binnen te treden. Tegelijkertijd biedt dit natuurlijk voldoende zicht voor de vijanden om naar buiten te kijken, dus inzetten komt met enige voorzichtigheid gezien het gat dat gecreëerd wordt relatief groot is. Maar als je S.E.L.M.A. inzet bij een gebarricadeerde ruit, dan zal het enkel de versterkte afdekking vernietigen, waardoor het een efficiënter middel is dan met je geweer gaten creëren. Je kunt de granaat immers vanaf een afstand richting het doel gooien.

Ook is een handige feature dat het werkt met een waterexplosie, waardoor elektronische gadgets aan de andere kant – die binnen bereik liggen – kapot gaan. Tegelijkertijd is er ook een mogelijkheid om de granaat te stoppen voordat het grote schade aanricht. Hiervoor zijn elektrische gadgets nodig, waarbij Kaid en Mute zoal genoemd worden als effectieve Defenders tegen deze gadget. De S.E.L.M.A. is misschien niet de meest baanbrekende gadget ooit, maar in de praktijk hebben we gemerkt dat het best handig kan zijn voor de eerste aanzet bij het benaderen van een pand. Gezien het op een effectieve wijze openingen creëert, en dus voor overzicht zorgt. Verder is Ace voorzien van een M1014 shotgun en/of AK12, alsook een P9 pistool en hij kan een Breach Charge meenemen samen met een rookgranaat.

Melusi komt met de Banshee gadget en die is vooral om de Attackers te vertragen in de benadering van het doel. Zij kan de Banshee – waarvan ze er drie draagt – op verschillende oppervlaktes plaatsen en dit is een gadget die een vervelend geluid doet uitgaan. Het gevolg is dat Attackers hierdoor trager bewegen en wat afgeleid worden. Daarmee is het een prima middel om inkomende spelers wat te desillusioneren, waardoor je de overhand hebt mocht het tot een directe confrontatie komen. Bovendien pikt Melusi ook het geluid op als er een vijand in de buurt is, waardoor het alarmerend kan werken. De Banshee vereist geen specifieke controle, na plaatsing doet het precies wat je ervan wenst en bovendien is het bestand tegen kogels. Daarmee is destructie overigens niet uitgesloten, maar het maakt het wel tot een krachtige gadget.

Tijdens het spelen hebben we de Banshee meermaals kunnen ervaren en hoewel het inderdaad voor een vertraging zorgt in de beweeglijkheid van de Attackers, was het niet zo ernstig dat we er heel veel last van hadden. Maar de nuance hierbij is dat het heel erg afhankelijk van de plaatsing is. Desalniettemin kunnen we voorzien dat dit tot interessante gameplay situaties kan leiden, expliciet bij een goede effectieve plaatsing. Twitch en Thatcher zijn overigens de twee Operators die efficiënte middelen hebben om de Banshee te stoppen. Melusi is verder voorzien van de T5SMG submachine gun en/of de Super 90 shotgun. De RG15 handgun is haar secundaire wapen en verder heeft ze een granaat en deployable shield bij zich.

Een nieuw huis

De map die voor dit seizoen gerenoveerd is, is ‘House’. Deze map blijft enkel beschikbaar in de casual playlist en zal dus niet voorkomen bij toernooien, maar dat mag de pret niet drukken want er zijn best wat veranderingen doorgevoerd. Eén van de garagedeuren is niet langer te openen dan wel te slopen, gezien die nu verstevigd is. De kamer op de eerste verdieping die al die jaren in verbouwing was, is nu eindelijk afgerond en is een leuke kinderkamer geworden. Ook heeft Ubisoft hier meer speelbare ruimtes aan toegevoegd en hetzelfde geldt voor de zolder, wat zorgt voor nieuwe kijkhoeken met betrekking tot alle objecten die er staan. Verder is de opening bij de trap nu afgedicht, waardoor er wat meer beschutting is als je boven staat. Voor een goede indruk van de vernieuwde House raden we je aan de bovenstaande video even te checken.

Andere vernieuwingen/verbeteringen

Operation Steelwave komt straks natuurlijk met een patch die ook het één en ander op de achtergrond aan zal passen. De specifieke details daaromtrent hebben we op dit moment nog niet, maar wel kregen we bij de presentatie al wat van de belangrijkste aanpassingen te horen. Voor de liefhebbers van mooie wapens is er nu goed nieuws, want de attachments krijgen skins, waardoor je die apart van het wapen kunt customizen. Verder is een belangrijke aanpassing dat Amaru pas barricades doorbreekt als ze er doorheen gaat en met haar gadget kan ze door hatches heen omhoog zonder die eerst te hoeven breken.

De Proximity Alarm zal als secundaire gadget voor bepaalde verdedigers toegevoegd worden en de Echo Elite set zal beschikbaar komen. Een andere belangrijke aanpassing is dat Ubisoft het boosten van spelers tegen probeert te gaan met een aanpassing in de vereisten met betrekking tot ranked play. De MMR (Matchmaking Ranking) zal niet langer ingedeeld worden op regio, maar wordt wereldwijd samengevoegd. Met deze aanpassing is het dus niet langer een mogelijkheid om specifiek in regio’s te spelen waar het niveau lager ligt, zodat boosten voorkomen wordt. De bedoeling is om het proces op deze manier eerlijker te maken.

Degelijke vernieuwingen

Operation Steelwave heeft nog geen officiële releasedatum, dus het is even wachten totdat deze content naar de PlayStation 4 komt. De twee nieuwe Operators zien er echter interessant uit en hoewel hun gadgets niet per se baanbrekend zijn, levert het wel nieuwe interessante gameplay mogelijkheden op. Wat je ook mag verwachten van een tweetal Operators. De map House lijkt een goede rework te hebben gehad met een aantal te verwachten, maar leuke aanpassingen waardoor de dynamiek van de gameplay weer wat zal veranderen. Daarmee ziet Operation Steelwave eruit als een seizoen met degelijke vernieuwingen en we zijn erg benieuwd hoe zich het zal gaan ontwikkelen als iedereen ermee aan de slag gaat. Zodra het seizoen live gaat op de PlayStation 4, laten we het uiteraard weten.