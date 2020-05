Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat de gamescom 2020 was afgelast vanwege het coronavirus en bijkomende maatregelen. Er werd toen aangegeven dat er wel een digitaal evenement zal plaatsvinden en daar is nu wat meer informatie over bekend.

De digitale editie van gamescom 2020 zal beginnen met ‘Opening Night Live’, met Geoff Keighley als presentator. Dit zal op 27 augustus plaatsvinden en dat is drie dagen later dan oorspronkelijk de bedoeling was, voordat de pandemie de kop op stak. Op de laatste dag zal gamescom: Best of Show uitgezonden worden en dat is op 30 augustus. Op de dagen daartussen zullen er verschillende uitzendingen plaatsvinden, waaronder de gamescom: Daily Show en gamescom: Awesome Indies.

Dit is lang niet alles wat het digitale evenement zal brengen, maar wat gamers nog meer te wachten staat wordt in de komende tijd uit de doeken gedaan.