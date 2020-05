De aankomende uitbreiding voor Mortal Kombat 11 brengt niet alleen nog meer geweld met zich mee. Buiten dat er nieuwe personages en een nieuw verhaal worden toegevoegd met Aftermath, wordt er ook een wat luchtigere feature beschikbaar gesteld. Deze feature kan je bekijken in een nieuwe trailer, zie hieronder.

De nieuwe feature die Aftermath met zich meebrengt is: Friendships. Je kan dan in plaats van een Fatality inzetten, vriendschap sluiten met je tegenstander. Dit is niet geheel nieuw voor de serie, maar dat maakt het er niet minder leuk om.

De Aftermath uitbreiding voor Mortal Kombat 11 zal op 26 mei verschijnen.