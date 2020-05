In games zoals Assassin’s Creed of Far Cry moet je hier en daar jagen op verschillende dieren, haaien bijvoorbeeld. Helaas horen we nooit eens het verhaal van deze onbegrepen vissen zelf. Tot nu, want Tripwire Interactive’s actie-rpg ‘Maneater’ is vanaf 22 mei verkrijgbaar.

In deze ‘ShARkPG’ krijg je de controle over een kleine haai – wiens moeder is opgejaagd door Scaly Pete – en ben je op zoek naar wraak. Natuurlijk betekent dit dat je je moet bewijzen als de apex roofdier en dus zul je op jacht moeten gaan. Je reis brengt je naar verschillende regionen waar je de strijd aangaat met andere roofdieren en premie jagers.

Ben je een liefhebber van haaien, dan is deze ietwat over-the-top ‘Jaws simulator’ misschien wel iets voor jou. De launch trailer staat hieronder voor je klaar.