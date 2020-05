Op 28 augustus zal – als de game niet wederom wordt uitgesteld – Wasteland 3 uitkomen. Ontwikkelaar inXile Entertainment heeft besloten om meer over de game te vertellen en doet dat door middel van een ‘Developer Diary’.

Het doel van de ontwikkelaar is om gamers met Wasteland 3 heel veel keuzes te bieden. Zo kan je onder ander je personage tot in de kleinste details aanpassen wat betreft vechtstijl. Hoe dit in zijn werk gaat kan je in de onderstaande video checken.