Er gaat geen dag voorbij zonder een nieuwtje omtrent Assassin’s Creed: Valhalla. Waar Ubisoft’s Malek Teffaha afgelopen week nog zei dat de aankomende Viking game kleiner is dan zijn voorganger, lijkt de Franse ontwikkelaar nu op die uitspraak terug te komen.

Valhalla-producent Julien Laferrière heeft namelijk in een interview met Julien Chièze een opvallende uitspraak gedaan. Het interview – wat ook vertaald is op Reddit – onthult dat de map van Assassin’s Creed: Valhalla iets groter lijkt te zijn dan die van Odyssey.

Laferrière geeft hierbij aan dat hij niet de exacte cijfers heeft, maar hij weet wel te vertellen dat ze niet alleen een heel land hebben gemaakt – namelijk Engeland – maar ook een substantieel deel van Noorwegen. Ook zijn er nog geheime werelden in de game aanwezig, die eveneens een bijdrage in de omvang hebben.

Hij benadrukt dat het in ieder geval absoluut geen kleine game is en dat het uiteindelijk vele speeluren moet gaan bieden:

Julien Chièze: The first thing that interests the players is the size of the world compared to what you have done previously in odyssey, origins ,which are the last two. Is it similar, is it bigger, is it comparable?

Julien Laferrière: I would actually say in terms of range it is probably a bit larger than Assassins Creed Odyssey. I do not have the exact figures at this stage, but we have not only created the whole country, which is in this case England, but also to a good part of Norway too. There are other secret worlds, which I can not speak about today, which contributed to the size of the game. It’s not a small game, it is a game which is clearly ambitious, which will offer many many hours of gameplay for the players.