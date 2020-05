Dragon Ball Xenoverse 2 is inmiddels al een vrij lange tijd verkrijgbaar en de game verkoopt nog steeds. Bandai Namco heeft in de laatste uitgave van het Japanse V-Jump magazine aangegeven dat de game inmiddels de 6 miljoen verkopen gepasseerd is. Om te vieren dat de game nog steeds erg goed gaat, zal er nieuwe content naar de titel komen.

Hieronder valt Chronoa als speelbaar personage die met een grote update aan de game toegevoegd zal worden. In deze update zal ook een Broly pruik zitten en armor, een Supreme Kai of Time kostuum en een uitbreiding voor de Partner Customization feature. Hierdoor zijn personages die eerder niet gekozen konden worden nu wel selecteerbaar.

Wanneer deze update komt is nog niet bekend. Dat is echter niet alles, want het magazine maakt ook melding van een next-gen push. V-Jump heeft van Bandai Namco begrepen dat ze Dragon Ball Xenoverse 2 ook naar nieuwe platformen willen brengen, wat ongetwijfeld de PlayStation 5 en Xbox Series X zijn.