Qua releases is het momenteel vrij rustig, zo ook voor PlayStation VR. Maar sinds de release zijn er wel een hele hoop games verschenen en de eerstvolgende grote release is Marvel’s Iron Man VR begin juli. Tot die tijd kunnen we ons vermaken met het huidige aanbod en een greep daarvan toont Sony nu in een nieuwe commercial.

In de onderstaande video van een minuut komen verschillende titels voorbij die geïnteresseerden zou moeten motiveren om een headset aan te schaffen. Maar ook als je een VR-headset hebt, check de video even. Misschien zie je een titel voorbij komen die je eerder gemist hebt.