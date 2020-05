Het maken van games is een ingewikkeld en langdurig proces en daardoor lijkt het toch een beetje een aparte wereld te zijn. Een game als Dreams probeert dat te doorbreken door de spelers alle middelen aan te reiken om zelf mooie creaties te maken.

Dat veel gamers die stap genomen hebben is al te zien in de bibliotheek van gemaakte content, die je via Dreams kunt benaderen. Maar als je nog twijfelt, geen inspiratie hebt of tegen andere obstakels aanloopt, laat je niet uit het veld slaan.

Verschillende ontwikkelaars komen in de onderstaande video aan het woord om je te motiveren. Misschien schuilt er ook in jou wel meer creativiteit dan je denkt, dus ga de uitdaging aan.