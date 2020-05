Eergisteren kon je lezen over Operation Steelwave, dat binnenkort van start gaat in Rainbow Six: Siege. Ubisoft heeft naar aanleiding van die onthulling nog een video uitgebracht waarin alles wordt samengevat en tevens krijg je daarin wat gameplay tips mee.

De video check je hieronder en voor het artikel kan je hier terecht. Operation Steelwave gaat vandaag live op de testservers en zodra het testen is afgerond, zal de content op alle platformen in de normale game gelanceerd worden. Wanneer precies is nog niet bekend.

Ook kondigde Ubisoft een nieuwe Elite set aan. Deze zie je in de video hieronder.