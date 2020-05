The Crew 2 krijgt op 27 mei een nieuwe update en die voegt een geheel nieuwe modus toe: Hobbies. In deze modus draait het allemaal om de verzamelaar, waarin je enorm veel uitdagingen treft om aan deel te nemen. Door deze uitdagingen te voltooien speel je weer verschillende beloningen vrij en je kunt maar liefst 9 Lamborghini’s verzamelen. Naast auto’s zul je ook onderdelen kunnen unlocken, waarmee je andere modellen in je garage kunt customizen.

In totaal bestaat de Hobbies modus uit drie paden, waarvan ‘The Collector’ de eerste is. Elk pad kent 100 uitdagingen, waarmee het totaal uiteindelijk op 300 komt. De twee andere paden zullen echter pas later volgen. We hebben verder nog niet alle details over de Hobbies modus, gezien er enkel een trailer is verschenen. Die trailer geeft echter wel al een goede indruk, dus check het hieronder zeker even.

Deze uitbreiding zal geheel kosteloos aan de game toegevoegd worden.