Het is tien jaar geleden dat Call of Duty: Black Ops geïntroduceerd werd en dat markeerde het begin voor een nieuwe sub-franchise binnen Call of Duty. Inmiddels zijn er vier delen verschenen en het is wederom Treyarch die dit jaar naar verwachting met een nieuw deel komt. De geruchten zijn dat het een reboot van de Black Ops-franchise betreft, dus dan is terugblikken helemaal geen slecht idee.

Dat doet de ontwikkelaar nu met een korte video van iets meer dan twee minuten, waarin de belangrijkste momenten van de Black Ops-delen voorbij komen. Personages, locaties, iconische scènes en nog veel meer aan elkaar geknoopt in een mooie video. Heb je twee minuten? Check het hieronder.

Mocht de volgende Call of Duty inderdaad een nieuwe Black Ops zijn, dan zullen we er – afgaande op de onthulgeschiedenis van de franchise – snel meer over gaan horen. We houden je uiteraard op de hoogte.