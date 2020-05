Het internet én het streamen van content worden steeds belangrijker. We doen het met muziek al jaren en de meesten onder ons hebben wel eens van film-streaming services zoals Netflix of Amazon Prime gebruik gemaakt. Het streamen van games staat nog in de kinderschoenen, maar gaat wel een steeds grotere rol spelen. Steeds meer consumenten kiezen voor digitale games. Cloud-based gamen via streaming, zoals met PlayStation Now en Steam, wordt dan ook steeds populairder.

Hoe werken game-streaming services?

Game-streaming services kun je vergelijken met Netflix: je betaalt een bepaald bedrag per maand en je krijgt toegang tot meer dan 500 games. Wanneer je een game hebt gekozen, zal het systeem verbinding maken met een externe server: al snel is je game klaar om te spelen!

De voordelen van game-streaming services

Het streamen van games is de perfecte oplossing voor iedereen die niet veel ruimte op zijn/haar harde schijf heeft en geen zin heeft om software te downloaden en installeren. Door een abonnement te nemen op een game-streaming service kun je veel verschillende games uitproberen. Denk aan Saints Row 3, Enslaved: Odyssey to the West, Catherine en Darkside. Ook zijn game-streaming services vaak relatief goed geprijsd en kun je met een VPN makkelijk geografische beperkingen deblokkeren.

De toekomst?

Toch lijkt de kans dat wij in de toekomst alleen nog maar games streamen niet heel groot. Om games goed te kunnen streamen heb je een stevige en stabiele internetverbinding nodig. Nu is dat in Nederland wel goed geregeld, maar dit is niet in alle landen het geval. Het zal dus nog wel even duren voordat game-streaming services wereldwijd geaccepteerd worden.

Ook liefhebbers van fysieke games hoeven zich dus geen zorgen te maken. Ook bij de PlayStation 5 zal dat een geaccepteerde manier zijn om games te spelen. Wel bestaat er een kans dat nieuwe games op de PlayStation 5 meteen gestreamd kunnen worden.