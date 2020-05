Special: Het belang van de Unreal Engine, toen en nu – Epic Games is een bedrijf dat inmiddels al heel wat jaartjes kent. Je kan zeggen dat het een titaan van een bedrijf is dat zijn stempel op de game industrie heeft gedrukt, waarvan je nu nog steeds de resultaten ziet. Tegenwoordig is Epic Games vooral roemrucht om hun Epic Store voor de pc en natuurlijk de game Fortnite. Je zou hierdoor bijna vergeten dat zij ooit zijn begonnen met de super snelle first-person shooter Unreal en ook zijn ze verantwoordelijk voor de Unreal Engine. Hun plaats binnen de industrie is dus erg belangrijk en met de laatste onthulling van de Unreal Engine 5, is het tijd om te kijken naar waarom deze engine nu zo belangrijk is.

Korte geschiedenis

We moeten hiervoor een aantal jaartjes terug. In 1991 richtte Tim Sweeney zijn eerste bedrijf op, genaamd Potomac Computer Systems. Vanuit zijn ouderlijk huis maakte hij zijn eerste game genaamd ZZT, wat ook gelijk zijn eerste commerciële succes was. Vanaf dat moment ging het balletje rollen en in 1999 werd Potomac omgedoopt tot Epic Games. Het was echter een jaar eerder dat Tim Sweeney de eerste Unreal Engine maakte en de kracht van deze engine demonstreerde met de game Unreal. Hoewel niet de meest perfecte game, was het technisch zeer indrukwekkend en vooruitstrevend voor zijn tijd. Met Unreal Tournament ging Epic Games later pas echt los. De Unreal Engine moest aangepast worden om games te kunnen draaien op een PlayStation 2 (en Dreamcast) en daarmee begon deze engine ook relevant te worden voor gaming consoles.

Met de Unreal Engine 2 maakte Epic Games Unreal Championship voor de Xbox, wat één van de eerste games was die gebruikmaakte van Xbox Live. Meer Unreal games volgden, zoals een vervolg op Championship, Unreal Tournament 2003 en 2004 en ook begonnen steeds meer platformen de Unreal Engine 2 te ondersteunen. Het gevolg was dat er meer deals met andere bedrijven gesloten werden voor het gebruik van de engine. Neem bijvoorbeeld Ubisoft, die de engine gebruikte voor hun Splinter Cell en Ghost Recon games, maar ook EA voor de Harry Potter franchise. En zo zijn er nog veel meer games die gebruik hebben gemaakt van de Unreal Engine 2.

Van grote invloed

Richting de overgang naar de HD-generatie kwam er natuurlijk ook een nieuwe engine van Epic. Je raadt het al, nummertje 3 stond klaar en moest het HD-tijdperk gaan ondersteunen. De grootste game die liet zien wat de Unreal Engine 3 in zijn mars had was Gears of War voor de Xbox 360. Sterker nog, Epic Games drong er bij Microsoft zelfs op aan om dubbele RAM in de console te stoppen (512MB in plaats van 256MB, wat zeer veel was in die tijd) voor grafisch betere resultaten en Microsoft ging hiermee akkoord. Ook met Sony had Epic een leuke deal, want Unreal Tournament 3 was een timed exclusive, die liet zien waar de Unreal Engine 3 toe in staat was. Steeds meer third party bedrijven maakten gebruik van de Unreal Engine licenties om er games mee te maken, maar de grootste zet die Epic deed was een gratis versie uitbrengen. De Unreal Development Kit (UDK) was een gratis versie van de Unreal Engine 3, waarmee kleinere ontwikkelaars games konden maken, zonder dat ze de peperdure licentie moesten aanschaffen.

De goedheid van het bedrijf hield hierbij niet op. In april 2014 kwam de Unreal Engine 4 uit en in september kregen studenten, die te maken hadden met gamedesign gerelateerde studies, op scholen en universiteiten gratis hierover de beschikking, met volledige ondersteuning. De vierde engine werd bovendien financieel nog aantrekkelijk gemaakt voor ontwikkelaars, waardoor steeds meer bedrijven er toegang toe kregen. Dit resulteerde logischerwijs er ook in dat de Unreal Engine meer en meer gebruikt werd. De engine zelf is door de jaren heen natuurlijk ook gegroeid en steeds vernuftiger geworden. Met nieuwe technieken en tools kan je de tech van de engine in games van deze generatie goed zien. Het meest recente voorbeeld dat we kunnen geven is Final Fantasy VII Remake, maar er zijn echt talloze andere games die ondersteund worden door de Unreal Engine 4. Het mag dus wel duidelijk zijn dat de Unreal Engine een flinke plek binnen de industrie heeft opgeëist en dus van groot belang is voor veel ontwikkelaars.

En dan de Unreal Engine 5

En ja, zo zijn we bij het heden aangekomen. Hoewel we niet de meest uitgebreide historie van de Unreal engines of Epic hebben besproken, of alle games hebben genoemd die er gebruik van hebben gemaakt (dit zijn er echt veel te veel), lijkt het ons wel duidelijk dat Epic Games een vooral zeer belangrijke bijdrage levert aan de algehele ontwikkeling van games. Het is dus meer dan alleen Fortnite, om het even lomp te zeggen, waarom Epic Games nog zo’n relevant bedrijf is. De aankondiging van de Unreal Engine 5 is dan ook een hoogtepunt voor de game industrie. De tech demo die getoond werd op de PlayStation 5 was vooral indrukwekkend te noemen. Maar neem in acht dat het nog altijd een demo is die bepaalde technische aspecten benadrukt van wat wel of niet kan en niet van wat er daadwerkelijk komt. Het zal uiteindelijk altijd aan de ontwikkelaars liggen om het onderste uit de kan te halen met deze nieuwe engine.

We kunnen dus wel al zien wat er mogelijk is en ons lijkt het allemaal zeer veelbelovend. De Lumen techniek voor lichteffecten, die global illumination bijvoorbeeld doet verfijnen, is erg realistisch en de Nanite techniek, die zorgt voor een efficiënte manier van polygoongebruik, zorgt ervoor dat je een fotorealistische presentatie kan nastreven in games. Sterker nog, in een interview werd al door Epic Games aangegeven dat bepaalde digitale objecten die voor films bedoeld (kunnen) zijn nu makkelijk overgezet kunnen worden naar een game en vice versa. Het grafische kwaliteitsverschil tussen een film en een game wordt dus in potentie flinterdun en dat kan voor ongelofelijke schouwspellen zorgen qua graphics.

Nog een lange weg te gaan, maar met mooie vooruitzichten

Tot zover een mooi en veelbelovend verhaal, maar er is ook een puntje van kritiek. De tech demo draaide niet met een 4K resolutie en had ook geen framerate van 60 frames per seconde. Hoewel het grafisch nog altijd erg indrukwekkend was, waren het niet de parameters die we eigenlijk zouden verwachten of willen zien met next-gen games. De demo had een dynamische resolutie van 1440p in combinatie met 30 fps. Dat leverde veel kritiek op, want het zou niet next-gen genoeg zijn. Je wilt immers zulke prachtige beelden met een 4K resolutie zien en daarbij een stabiele hoge framerate. Iets waar nu ook veel op gehamerd wordt, zodra er beelden vrijgegeven worden van next-gen games. Toch moeten we alles met een korrel zout nemen, want de Unreal Engine 5 komt pas in 2021 uit. Er kan dus nog een hoop geoptimaliseerd worden en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de next-gen consoles. De eerste glimp die we echter hebben kunnen opvangen belooft in ieder geval veel goeds en zorgt voor interessante vooruitzichten binnen gaming.