Na de teaser trailer van vorige week heeft 2K Games vandaag de Mafia: Trilogy officieel aangekondigd. Het gaat hierbij om een pakket van Mafia, Mafia II en Mafia III. De eerste game is een remake en die verschijnt op 28 augustus. De Mafia II remaster verschijnt vandaag al, samen met de Mafia III: Definitive Edition.

Als je de trilogie aanschaft, dan krijg je vandaag toegang tot Mafia II en Mafia III en vanaf 28 augustus kun je Mafia: Definitive Edition gelijk downloaden. Verder zal 2K Games op 28 augustus de trilogie als fysieke uitgave uitbrengen, dus voor een compleet pakket op disc zul je nog even geduld moeten hebben.

Verder heeft 2K Games aangekondigd dat de drie nieuwe edities allemaal los verkrijgbaar zullen zijn, zodat er genoeg aanschafmogelijkheden zijn. Wel zul je goedkoper uit zijn als je voor de bundel gaat met alles in één pakket. Vanzelfsprekend bevatten alle games ook de extra content die er voor is uitgegeven.

Als je de Mafia: Definitive Edition of de fysieke uitgave van de Mafia: Trilogy in pre-order plaatst, dan krijg je het ‘Chicago Outfit’ pakket voor de remake van de eerste Mafia. Dit pakket bevat het volgende: exclusief outfit: The Don, exclusief voertuig: Smith V12 Limousine en exclusief wapen skin: Gold Semi-Automatic.

Als je een 2K-account aanmaakt, dan krijg je ook nog wat bonussen voor alle drie de games:

Mafia: Definitive Edition: Black Cats Motorcycle Pack.

Mafia II: Definitive Edition: Made Man Pack.

Mafia III: Definitive Edition: Classico Three-piece Suit & IL Duca Revolver.

Bezit je Mafia III al op de PlayStation 4? Dan hebben we goed nieuws, je krijgt een gratis upgrade naar de Definitive Edition. Ook krijg je via het menu van de games die je hebt alternatieve aankoopopties voor de Mafia-games die je nog niet hebt, dat tegen een aantrekkelijkere prijs.

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition