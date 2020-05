Met de release van The Last of Us: Part II op 19 juni aanstaande heeft Sony vandaag alvast een nieuwe PlayStation 4 Pro bundel aangekondigd. Deze bundel zal gelijktijdig met de game op de genoemde releasedatum verschijnen en die bevat een speciale uitgave van de console.

De PlayStation 4 Pro heeft een gegraveerd ontwerp gebaseerd op de tatoeage van Ellie. Daarnaast zit er een limited edition DualShock 4 controller bij en een fysiek exemplaar van de game. Ook bevat de bundel nog een code om digitale content mee te unlocken, zoals een dynamisch thema, avatars en meer.

De DualShock 4 controller zal overigens ook los verschijnen, zo laat Sony weten. Daar bovenop komt er een limited edition Gold Wireless headset uit die voorzien is van het The Last of Us: Part II logo. Afsluitend komen Sony en Seagate nog met een 2TB externe harde schijf, ook geheel in stijl van de game.