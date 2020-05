Special: Saints Row The Third Remastered – THQ Nordic is niet vies van remakes en remasters, dat is iets wat we de afgelopen jaren wel hebben geleerd. Wij zijn er persoonlijk ook niet vies van, mits er de nodige moeite in wordt gestoken. Aankomende titels zoals SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated en de remake van Destroy All Humans! hebben daarom ook zeker onze aandacht. Met Saints Row The Third krijgen we echter een remaster voorgeschoteld in plaats van een remake. Niet heel gek, gezien deze game nog op de vorige generatie is verschenen en hem remaken zou een beetje zonde van de tijd en moeite zijn.

Naar de top en daar voorbij

Veel fans van de Saints Row-franchise zullen zichzelf misschien achter de oren krabben waarom nu juist het derde deel wordt geremastered. Saints Row 2 is bij een hoop mensen immers ook zeer geliefd, zo niet het favoriete deel uit de serie. Wat dat betreft hebben de cijfers gewoonweg besloten: Saints Row The Third is tot op heden nog steeds het best verkochte deel uit de serie, niet heel gek dus dat deze keuze is gemaakt. Daarnaast is de cartooneske stijl van het derde deel wat makkelijker te remasteren. Saints Row 2 zou immers inmiddels wel toe zijn aan een volwaardige remake.

In Saints Row The Third zetten de Saints hun eerste stappen in Steelport, een stad die volgens Shaundi gelijk staat aan wanneer Bangkok een vader zou hebben die niet al te lief is. Een accurate omschrijving, want Steelport zit ook weer vol met het nodige tuig. De Saints zijn ook een gang, maar zijn toch iets vriendelijker voor de omgeving vergeleken met het tuig van de Syndicate. De Syndicate bestaat op zijn beurt weer uit drie gangs, die de totale controle hebben over de stad. De Morningstar, de Luchadores en de Deckers. Het is natuurlijk aan de Saints om de stad te verlossen van deze gangs om zo zelf als enige over te blijven.

Maar… waarom?

We zijn onderhand het spoor een beetje bijster en we waren eigenlijk enigszins verbaasd dat er een remaster van Saints Row The Third uitkwam. Ik als schrijver dacht zelfs dat Saints Row The Third al speelbaar was op de huidige consoles, maar dit bleek om Saints Row IV en diens bijbehorende uitbreidingen te gaan. Nu is het voor mensen die Saints Row The Third destijds gemist hebben natuurlijk leuk om even terug te gaan naar een simpelere tijd, voor alle superkrachten en dubstep-wapens van het vierde deel. Maar waarom zouden we dan deze remaster moeten hebben?

Alles ziet er natuurlijk net wat mooier uit dan voorheen, maar dat is eigenlijk vrij simplistisch opgelost. Het een en ander tweaken aan belichting en schaduwen doet immers wonderen. Het resultaat is dat Saints Row The Third Remastered gelijk een stuk kleurrijker aanvoelt dan het origineel, maar daar houdt het eigenlijk ook gelijk weer op. De game is nog steeds gelocked op dertig frames per seconde en de textures zijn zéér minimaal opgepoetst. Maar alle extra content is natuurlijk inbegrepen, iets wat te verwachten was.

Gelukkig is de ster van de show nog aanwezig in de vorm van coöp. Je kan het volledige verhaal van Saints Row The Third doorspelen met een vriend(in) of samen totale chaos creëren. Qua gameplay voelt Saints Row The Third nog steeds op zijn plaats op de huidige generatie consoles, met uitzondering van het besturen van de auto’s. De auto’s zweven als het ware over het wegdek heen en het nemen van bochten voelt iedere keer als een onmogelijke taak. Dit was bij Saints Row IV ook het geval, maar daar kon je tenminste nog in vliegen met dank aan jouw superkrachten.

Hakken over de sloot

Ons geklaag terzijde, als je nog nooit Saints Row The Third hebt gespeeld: Ga ervoor! Dit is de beste manier waarop je Saints Row The Third voor het eerst mee kan maken. Het volledige pakket met een adviesprijs van veertig euro brengt je meer dan genoeg plezier de komende weken. Mensen die Saints Row The Third ooit al hebben gespeeld: Jullie missen niks. Het is de game die we kennen, alleen glimt het net allemaal wat meer. Letterlijk. Maar als een vriend van jou deze game nog nooit heeft gespeeld loont het misschien toch de moeite om zelf ook een exemplaar te halen en samen in coöp te spelen, want de chaos van coöp in een Saints Row-game blijft natuurlijk altijd leuk.