Er worden langzaamaan steeds meer games voor de next-gen consoles aangekondigd en aan dat lijstje kan nu weer een nieuwe titel worden toegevoegd. Ontwikkelaar Missset heeft laten weten dat zij bezig zijn met Flea Madness voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc.

Flea Madness is een ‘multiplayer mêlee game’ waarin twee soorten vlooien recht tegenover elkaar staan. Niet alleen je tegenstanders maken het je moeilijk, maar ook het landschap waarin je vecht kan je vriend of vijand zijn. Zo zijn er verschillende eetbare objecten te vinden die je sterker kunnen maken, of juist niet goed op je maag liggen en je dus zwakker maken.

Het is nog niet bekend wanneer Flea Madness zal verschijnen voor de next-gen consoles, maar er is wel al een trailer verschenen en die kan je hieronder checken.