Sinds de release van Call of Duty: Warzone hebben spelers met man en macht geprobeerd de verscheidene bunkers te betreden, om zodoende te achterhalen wat zich verstopt achter de stalen deuren. De laatste patch voor de Battle Royale-game bracht onder andere wat nieuwe loot, maar de update maakt het ook mogelijk om eindelijk de bunkers in de Verdansk map te betreden.

Als je beschikt over een Red Access Card, die je weer verkrijgt door de wereld van Warzone te looten, kun je één van de twaalf verschillende bunkers openen. Eenmaal binnen vind je flink wat zeldzame items, maar daar houdt het verhaal niet op.

Want het blijkt dat er in de bunkers nóg een set met deuren verstopt zit, die op het moment van schrijven nog dicht zijn. Een aantal fanatieke spelers zijn er echter in geslaagd om door de tweede set deuren te “clippen”. Dieper in de bunker lijken een aantal kamers verstopt te zitten, zoals een serverkamer en een war room.

Vervolgens zijn dataminers aan de slag gegaan met de bestanden van de game, waarin ze modellen van bijvoorbeeld de RC-XD en een U-2 vliegtuig terugvonden. Beide voertuigen lijken op de modellen die eerder ook in Black Ops zijn gebruikt, dus het lijkt alsof Activision naar meer aan het hinten is.

Vooralsnog is dit allemaal speculatie van de community, dus neem het met een korrel zout. Maar waar rook is, is meestal ook vuur…

Here’s a look behind the doors of bunker 11. There’s a war room, server room, mist room, and more. Along with a big shiny red button in the war room and a nuclear warhead inside of the bunker! #Warzone #ModernWarfare #ModernWarzone #EasterEgg pic.twitter.com/8vuqPQUH5G — ModernWarzone (@ModernWarzone) May 19, 2020