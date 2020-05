Er gaan veel geruchten rond over wanneer Sony de PlayStation 5 uit de doeken zal doen. Eén van de geruchten is afkomstig van Jeff Grubb van GamesBeat, die aangaf dat de onthulling voor 4 juni gepland stond. Inmiddels heeft hij nog wat meer informatie vernomen en dat alles in een artikel verwerkt.

Hieruit kunnen we opmaken dat Sony meerdere evenementen gepland heeft staan om de console en de games aan de wereld te tonen. Het eerste evenement zou op 4 juni plaatsvinden, maar het schijnt dat dit nog niet vaststaat. Het kan dus iets eerder of later zijn. Het doel is in ieder geval begin juni.

Sony zou van plan zijn om tijdens dit evenement de eerste games voor de PlayStation 5 te tonen, zowel first als third party. Of de console ook getoond wordt, weet Grubb niet zeker. Het zou kunnen en hij verwacht van wel.

Na dit eerste evenement zou het de bedoeling zijn dat er begin augustus een nieuwe State of Play uitzending volgt, waarbij Sony wederom games gaat laten zien. Het zou dan om zowel current- als next-gen games gaan. Tot dat moment daar is verschijnen er af en toe updates via de PlayStation Blog over de PlayStation 5 en de games.

Of het klopt, is afwachten. Daar komen we over pakweg drie weken achter. In de tussentijd is op een Sony strategiemeeting door CEO Kenichiro Yoshida aangegeven dat ze snel PlayStation 5 games zullen laten zien. Dit laat Nibel op Twitter weten.