PlayStation Now is sinds vorig jaar flink gegroeid. Sony heeft namelijk tijdens een aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt dat er 2.2 miljoen gebruikers geabonneerd zijn op de streamingdienst. Dit is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar, toen er 1 miljoen gebruikers genoteerd werden.

Het is duidelijk dat de Japanse game-gigant hoog inzet op PlayStation Now, want in de afgelopen maanden alleen al zijn bijvoorbeeld Marvel’s Spider-Man, Control, Uncharted: The Lost Legacy en Horizon: Zero Dawn toegevoegd. De games voor juni zijn helaas nog niet bekend, maar als we de afgelopen maanden als uitgangspunt gebruiken, is het logisch dat Sony deze trend maar al te graag wil doorzetten.

Heb jij een PlayStation Now abonnement of wacht je nog op een specifieke game die je graag wilt checken? Laat het ons weten in de comments.