Afgelopen week liet Sony tijdens State of Play eindelijk wat meer zien van Ghost of Tsushima, met maar liefst 18 minuten aan verschillende gameplaysegmenten. Als we de uitspraken van Sucker Punch mogen geloven, zal de actie-avonturengame garant staan voor ongeveer 40 tot 50 uur aan gameplay.

Dit liet game director Nate Fox weten in een interview met het Braziliaanse Voxel. Fox geeft hierbij aan dat het lastig is om met een specifieker aantal uren te komen, omdat er zo veel optionele activiteiten zijn. Tijdens verschillende playtests waren een aantal spelers niet eens klaar met het hoofdverhaal, omdat ze druk bezig waren met het verkennen van Tsushima:

“It is a difficult question to answer, because the world is a large space with several isolated side stories,” he said. “We did several tests with people playing about 6 and a half hours a day and the results were very different. Many did not finish the main story because they were busy exploring other aspects of the game.”