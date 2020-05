Velen vragen zich vast af waarom iemand in godsnaam een game zou spelen waarin je voortdurend dood gaat op de meest brutale manieren die je je maar kan inbeelden. Telkens opnieuw de woorden “You Died” in rode inkt zien verschijnen op je scherm, moet toch op den duur enorm demotiverend zijn? Niets is echter minder waar, want laat dit nu net hét trademark zijn van de Dark Souls-franchise.

Deze enorm brutale actiegames dwingen je om elke seconde aandachtig te zijn en laten je telkens leren van je fouten. Dit enorm verslavende concept wist dan ook veel gamers te boeien en dat is opnieuw te zien aan de verkoopcijfers.

In een recente tweet onthulde FromSoftware namelijk dat de volledige franchise inmiddels wereldwijd meer dan 27 miljoen exemplaren heeft verkocht, waarvan 10 miljoen alleen al toegeschreven kunnen worden aan het laatste deel in de reeks: Dark Souls III. Dark Souls wist bovendien een geheel eigen genre van games voort te brengen. De “soulslike” games zijn immers vandaag de dag niet meer op één hand te tellen.

FromSoftware werkt momenteel aan Elden Ring, een game waarover eigenlijk niet zo veel bekend is, behalve dat George R.R. Martin, het brein achter Game of Thrones, hieraan meewerkt.

The DARK SOULS series has sold over 27 million units to date. We are incredibly grateful to every single one of our players. This success is owed to you.

We hope you continue to enjoy our games, and look forward to Elden Ring, the new Action RPG that’s currently in development. pic.twitter.com/697rctd7wZ

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) May 19, 2020