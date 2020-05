Over de kwaliteit van de stream kunnen we discussiëren, maar het valt niet te ontkennen dat de vorige State of Play-aflevering erg populair was. Meer zelfs, deze State of Play, waarin zo’n 18 minuten aan gameplay uit Ghost of Tsushima te zien waren, was de meest bekeken State of Play-aflevering ooit.

Voordien stond dit record op naam van de State of Play die in september werd uitgezonden en waarbij toen een nieuwe trailer voor The Last of Us: Part II werd getoond. Toen werd de stream 751.000 keer bekeken op het YouTube account van PlayStation. Deze nieuwe State of Play doet het nu zelfs dubbel zo goed: met meer dan 1.5 miljoen views is deze aflevering de overduidelijke kampioen.

De interesse in de open wereld samoerai game van Sucker Punch is duidelijk erg groot. We kunnen dan ook niet wachten vooraleer we met deze titel aan de slag kunnen op 17 juli.