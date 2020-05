Ja, wij moesten ook even twee keer lezen toen wij dit nieuwtje voorbij zagen komen. Blijkbaar heeft Epic Games ooit plannen gehad om Gears of War 3 naar de PlayStation 3 te brengen. Dit was in de periode toen de rechten op de Gears of War franchise nog bij Epic Games lagen en niet bij Microsoft.

De beelden die je hieronder ziet, zijn allemaal zeer buggy en er treden de nodige glitches op. Maar toch is dit een volledige playthrough van Gears of War 3 draaiend op een PlayStation 3. Je ziet tussendoor nog wel allerlei aanwijzingen voor een Xbox controller voorbij komen, maar wie goed oplet ziet ook een PlayStation 3 devkit de revue passeren.