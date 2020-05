De remake van deze PlayStation 2 klassieker is nog maar twee maandjes van ons verwijderd, dus THQ Nordic laat ons zo veel mogelijk van hun harde werk zien om ons warm te krijgen voor deze titel. Destroy All Humans! staat bekend om zijn humor en grappig uitgewerkte gameplay.

In de beelden zien we Crypto zijn eerste stapjes op aarde zetten bij Turnipseed Farm, waar hij in eerste instantie de koeien aanziet als de hoofdbewoners van onze planeet. De mensen blijken toch wat lastiger te zijn dan de koeien, dus moet Crypto toch maar zijn wapens erbij pakken.