Eerder liet Bandai Namco ons al een trailer zien voor Shoto Todoroki, het nieuwe personage dat binnenkort in Jump Force verschijnt. Dit personage komt uit de populaire serie My Hero Academia en combineert vuur en ijskrachten in zijn vechtstijl.

Shoto Todoroki zal vanaf 22 mei beschikbaar zijn. Bezitters van de tweede character pass kunnen dan gelijk met hem aan de slag. Mensen die niet in het bezit zijn van deze pas kunnen hem los kopen voor €3,99. Daarnaast hebben we ook wat nieuwe screenshots van Todoroki in actie.