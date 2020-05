Er gaan al even geruchten omtrent de nieuwe Call of Duty voor dit jaar, zo zou die zich afspelen ten tijde van de Koude Oorlog. Om nog wat olie op het vuur te gooien plaatste de inmiddels bekende leaker Okami13_ de onderstaande afbeelding op Twitter. Nu is die afbeelding niet officieel, maar het geeft aan dat de titel in z’n volledigheid Call of Duty: Cold War is.

Zo’n afbeelding kan iedereen natuurlijk maken, maar Eurogamer komt nu met het bericht dat zij dit hebben kunnen verifiëren via eigen bronnen, wat het dus geloofwaardiger maakt. Sterker nog, Call of Duty: Warzone zal in aanloop naar de release van de nieuwe Call of Duty langzaamaan gaan transformeren.

De eerste stap hiervan is het openen van de bunkers, waarmee men steeds meer wil gaan hinten naar een nieuwe setting in de Koude Oorlog. Er zal voordat de officiële aankondiging komt nog meer verschijnen qua hints, dus dat belooft wat.

Het is ook een leuke manier om stapsgewijs meer over de nieuwe Call of Duty bekend te maken én het sluit natuurlijk aan op eerdere uitspraken van Activision dat Warzone gemaakt is om te blijven. De kans is dus best aanwezig dat Treyarch straks de ontwikkeling overneemt van Infinity Ward en Warzone omtovert tot een Cold War variant.

Dat laatste is natuurlijk speculatie, maar het geeft wel aan dat men er alle kanten mee op kan gaan. We blijven het in de gaten houden en zodra we weer wat horen lees je het hier.