Special: Mafia II: Definitive Edition – In 2010 kwam het langverwachte vervolg op Mafia uit, dat in 2002 verscheen voor de pc. In deze titel stapten we in de schoenen van Vito Scaletta, die na een arrestatie de keuze krijgt om in de gevangenis te verdwijnen of namens de Verenigde Staten naar het front te trekken. Na zijn tijd in Europa keert hij op ziekteverlof terug naar Empire Bay en door wat handige vrienden weet hij onder zijn dienst uit te komen. Hij sluit zich aan bij zijn jeugdvriend Joe Barbaro en via hem werkt hij zich op binnen de gelederen van de maffia. Toen een mooi avontuur, dat we nu opnieuw hebben kunnen beleven via de remaster.

Nieuw leven

2K Games is de franchise nieuw leven aan het inblazen. Zo brachten ze een Definitive Edition voor het derde deel uit en het tweede deel is van een remaster voorzien. Om het cirkeltje rond te maken verschijnt later dit jaar nog een remake van de eerste Mafia. Het is een wat ongebruikelijke volgorde, maar als liefhebber van de franchise hoor je ons niet klagen. De afgelopen dagen hebben we onze tijd in Empire Bay doorgebracht en dat bracht mooie nostalgische gevoelens terug. Mafia II hebben we destijds met veel plezier op de PlayStation 3 gespeeld en het avontuur blijkt anno 2020 op zichzelf nog steeds de moeite waard.

De structuur is – als je niet bekend met de game bent – ietwat afwijkend ten opzichte van soortgelijke titels. Handig om te weten is dat je niet kan free-roamen tussen de hoofdstukken door. Alle randzaken zul je dus tijdens de hoofdstukken moeten doen, want je krijgt niet de mogelijkheid om tussen de belangrijkste verhaalmomenten door je eigen ding te doen. Dat is even wat wennen, maar maak je geen zorgen: de game kent chapter select. Dus als je graag iets op een bepaald moment alsnog wilt doen, dan kun je dat via die weg opstarten.

De avonturen van Vito

Gaandeweg het verhaal krijg je met allerlei uiteenlopende situaties te maken en waar het vooral op neerkomt is dat je geld probeert te verdienen. Ook wil je enigszins een naam voor jezelf maken binnen de maffiafamilies om zo een toekomstperspectief voor jezelf op te tuigen. Dat gaat gepaard met ups en downs, maar waar het voornamelijk op neerkomt is dat je een steeds grotere naam wordt. Hierdoor zul je ook steeds meer mensen ontmoeten en dat zorgt voor een boeiend avontuur. Ook omdat veel van de aanwezige personages op een geloofwaardige manier vertolkt worden, mede dankzij de goede voice-acting.

In tegenstelling tot veel andere openwereldgames is Mafia II een titel die zich primair op het verhaal richt. Je krijgt wat randactiviteiten te doen, zoals auto’s stelen en afleveren voor geld, het zoeken naar collectables en meer, maar voornamelijk komt het neer op het volgen van het verhaal. Je zult dus niet geconfronteerd worden met ellenlange waslijsten aan secundaire opdrachten of zinloze ‘fetch missies’, die nauwelijks iets bijdragen. Het mag in die zin dan een openwereldgame zijn, eigenlijk is het in dat perspectief een vrij lineair avontuur zonder al te veel poespas. Dat avontuur staat nog steeds als een huis en we hebben zodoende ook veel plezier gehad tijdens het spelen. Maar nu komt de grote maar.

Slordige remaster

2K Games heeft D3T ingeschakeld om de remaster van Mafia II te verzorgen en heel eerlijk: die leveren niet echt heel goed werk. Kijk, de game kent nog steeds die goede sfeer van weleer, de gameplay is onveranderd en op zich speelt het – ondanks dat de gameplay ietwat gedateerd aanvoelt – redelijk goed weg. In die zin zou elke speler prima in staat moeten zijn om de game te kunnen spelen en er van te genieten, maar we kunnen er niet omheen dat de ontwikkelaar ogenschijnlijk te weinig tijd heeft gehad om er echt iets moois van te maken. De gehele ervaring wordt namelijk door veel vervelende bugs en glitches gehinderd en dat kan behoorlijk op je zenuwen gaan werken. Veel van die zaken zijn vrij makkelijk te detecteren tijdens een playtest, waardoor de vraag rijst of er wel adequate Q&A op losgelaten is. Het is zo hier en daar namelijk een beetje een knullig gebeuren.

Veel is ook met een patch op te lossen, maar tegelijkertijd had dit niet zo uitgebracht mogen worden. In elke afdeling is namelijk wel een hinderlijk punt te constateren. Zo staat de audio tijdens cut-scenes erg hard, daar waar het tijdens het spelen weer normaal is. Ook hoor je de dialogen, als je met een headset speelt, de helft van de tijd via één kant, wat natuurlijk erg vervelend is. Grafisch gezien heeft de game met veel pop-in te maken en als je op hoge snelheid aan het rijden bent, kan de framerate erg inzakken en bij momenten zelfs haperingen veroorzaken. Allemaal van die dingen die de speelervaring niet ten goede komen en wat nooit in deze remaster überhaupt voor issues had mogen zorgen.

Daar blijft het niet bij. Tijdens het spelen hebben we ook gehad dat het beeld tijdens een shootout volledig op zwart ging en dat de game nergens meer op reageerde. Opnieuw opstarten en dus opnieuw beginnen aan de missie was de enige mogelijkheid. Wat helemaal bloedirritant is, is dat de game elke keer bij het opstarten vraagt om een 2K-account. Als je die hebt en inlogt, dan is het prima. Heb je die niet, dan blijft de game daar om vragen. Onhandig, maar goed. Nog erger is dat de game de helft van de tijd tijdens het spelen dan een 2K logo in beeld weergeeft dat aangeeft dat je account niet gelinkt is. Waarom staat dat in beeld? En nog erger, waarom staat dat op een plek die voor sommige momenten van cruciaal belang is?

Het komt meer dan eens voor dat je een opdracht moet doen waarop een timer van toepassing is. Die wordt dan rechts bovenin beeld aangegeven en drie keer raden wat er overheen valt? Inderdaad, dat vervelende 2K logo met die melding. En als die niet wordt weergegeven, dan kan het zomaar zijn dat de game voor eeuwig aan het opslaan is, waardoor er pertinent een ‘Saving’ icoon staat. Die is precies van dezelfde grootte als de timer indicator. Enfin, je mist dus belangrijke informatie door dit soort hinderlijke bugs. Nu maakt dat de game zeker niet onspeelbaar, maar het zal meer dan eens flinke irritatie oproepen. Vooral omdat het zo onnodig is en met wat goede playtests te voorkomen was.

De moeite waard?

We hebben slechts het topje van de ijsberg genoemd als het op bugs en glitches aankomt. Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn tot zover de meest grove die we geconstateerd hebben. Het geluk is dat Mafia II van zichzelf een goede game is en hoewel je aan veel dingen in de gameplay merkt dat het een oudere titel is, is het qua avontuur nog steeds de moeite waard. Het verhaal is boeiend, de gameplay is afwisselend en de sfeer wordt op een uitstekende manier gezet. De remaster kent echter teveel technische problemen dat we je voor nu aanraden om even een update of twee af te wachten. Die goede oude Mafia II is er zeker nog, maar zit wat verscholen achter irritante bugs en glitches die eerst opgelost moeten worden.