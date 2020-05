Over een week gaat het weer erg bloederig worden in Mortal Kombat 11, want dan ligt de grote Aftermath uitbreiding in de digitale schappen. Hierin krijgen we een nieuwe verhaallijn voorgeschoteld die verder gaat waar de game eindigde en we krijgen de nieuwe personages Sheeva, Fujin en Robocop. Van de twee laatstgenoemden zijn nu een aantal video’s verschenen.

In de eerste video maken we kennis met Fujin, die het met behulp van de wind zijn tegenstanders erg moeilijk kan maken. Fujin is – net als Raiden – een god en is afkomstig van Earthrealm. Dit personage was voor het eerst beschikbaar in Mortal Kombat 4 en maakt na vele jaren nu een comeback in de franchise.

Robocop is natuurlijk geen personage van het originele Mortal Kombat roster, maar dat maakt de twee onderstaande video’s er niet minder leuk op. In deze twee video’s neemt Robocop het op tegen Terminator, waarin je veel van zijn combo’s en andere acties te zien krijgt.

Fujin

Robocop vs Terminator (Ronde 1)

Robocop vs Terminator (Ronde 2)