Vorige week liet Naughty Dog weten dat zij een The Last of Us: Part II videoserie zouden beginnen. Het eerste deel werd toen direct online gezet en nu is ook de tweede video beschikbaar gekomen.

In deze nieuwe video gaat de ontwikkelaar dieper in op de gameplay. Natuurlijk is het de bedoeling om je vijanden uit te schakelen, maar Naughty Dog wil vooral dat de speler voelt wat Ellie voelt. Hoe de ontwikkelaar dit voor elkaar probeert te krijgen kan je hieronder bekijken.