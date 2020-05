In de afgelopen periode hebben we veel Desperados III nieuws voorbij zien komen. Beschikbare Trophies, personages met elk zijn of haar unieke karakter en andere nadere informatie hebben we mogen delen. Als dat je nog niet heeft weten te overtuigen of de game wat voor je is, dan is deze trailer echt iets voor jou.

Deze video geeft namelijk een helder overzicht van de game en wat je er allemaal van kan verwachten. Tactische elementen en verschillende vijanden komen aan bod en ook worden er manieren getoond waarop je deze vijanden het meest efficiënt kunt uitschakelen.

Desperados III ligt vanaf 6 juni in de schappen. Mocht je meer willen weten over deze tactische stealthgame, lees dan zeker onze preview terug.