Rainbow Six Siege heeft in de afgelopen jaren een flink aantal nieuwe Operators mogen verwelkomen en zolang het succes aan blijft houden, blijven er nieuwe bij komen. Ubisoft Montréal heeft zelfs al eens te kennen gegeven te mikken op in totaal 100 Operators, dus dat belooft nog wat voor de toekomst.

Wat voor Operators we nog gaan krijgen is afwachten, maar een dataminer heeft iets gevonden dat doet hinten naar een Operator op basis van de Splinter Cell-franchise. Zerobytes_ heeft Rainbow Six Siege eens goed onder de loep genomen en daar is nu informatie in te vinden over twee aankomende Operators.

De eerste is Operator.Y5S4.Jordan – PSC ( Nighthaven ) voor Year 5 Season 4. De meest in het oog springende is echter het nieuwe personage voor Year 5 Season 3 en dat is: Operator.Y5S3.Scout – ECH (Echelon / Third Echelon). Dit doet suggereren dat deze Operator uit de Splinter Cell franchise afkomstig is.

De meest logische keuze lijkt dan natuurlijk Sam Fisher te zijn. Dit wordt ook nog eens versterkt door game designer Jean-Baptiste Halle, die tegenover DualShockers heeft aangegeven dat de ontwikkelaar open staat om personages uit andere Ubisoft-franchises te gebruiken in Rainbow Six Siege: