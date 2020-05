Nog niet zo lang geleden konden DOOM Eternal spelers aan de slag met wat nieuwe content. Update 1.03 bevatte aanpassingen en nieuwe features voor diverse modi en er werden wat kleinere problemen verholpen. De update is al een aantal dagen uit, maar Bethesda brengt al de nieuwigheden nogmaals onder aandacht met een nieuwe video.

De video licht dus met name de nieuwe features toe en doet dit vanzelfsprekend op een explosieve en actievolle manier. Ben je niet helemaal op de hoogte, druk dan zeker even op play. Liever een compleet overzicht van de update? Dan kan je in dit artikel terecht.