THQ Nordic liet vorig jaar weten met hoeveel games zij bezig waren en hoeveel daarvan nog onaangekondigd waren. De uitgever valt echter onder moederonderneming Embracer Group en die heeft nu ook gemeld met hoeveel titels zij bezig zijn.

Embracer Group heeft in totaal 118 games in ontwikkeling en 69 daarvan zijn nog niet aangekondigd. De meeste titels komen onder het THQ Nordic label uit, maar de rest wordt verzorgd door Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest en Saber Interactive. In de loop van tijd zal duidelijk worden welke onaangekondigde games uit zullen komen.

Als je echter zit te wachten op Saints Row 5, dan zal je toch flink wat geduld moeten hebben. De game moet nog officieel worden aangekondigd, maar het is nu wel al bekend geworden dat het spel sowieso later zal verschijnen dan de bedoeling was. Het vijfde deel in de knotsgekke serie staat nu gepland tussen april 2021 en maart 2022.