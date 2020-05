In maart lieten we weten dat er mogelijk een demo voor Iron Man VR aanstaande was. Toen werd de game uitgesteld en het bleef stil omtrent een eventuele demo. Nog steeds hebben we geen officiële bevestiging van Sony gehad, maar dat die demo komt lijkt nu iets meer zeker te zijn.

TwistedVoxel meldt dat de Marvel’s Iron Man VR demo die op de PlayStation Store servers staat een update heeft ontvangen. Dat betekent simpelweg dat als de demo gedownload wordt, dat er gelijk een update met de demo meekomt.

Het gaat hier dan om update 1.02, die wat lokalisatie issues aanpakt en performance optimalisaties doorvoert. Met een update die zulke praktische veranderingen toepast, lijkt de komst van een demo haast een zekerheid. Zodra we iets officieels horen, dan lees je het hier.