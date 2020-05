Al sinds jaar en dag brengen Traveller’s Tales en Warner Bros. ons allerlei games in de LEGO franchise. Deze games hebben vaak licenties als basis en met de bekende elementen van LEGO worden de werelden en gameplay vormgegeven. Het bouwen komt ook naar voren, maar van echt bouwen zoals je dat in werkelijkheid doet is niet echt sprake. Tenzij je het over LEGO Worlds hebt, maar dat is een uitzondering op de regel.

Trailmakers heeft helemaal niets met LEGO te maken, maar lijkt wel hetgeen te bieden wat eigenlijk in de normale LEGO games een beetje ontbreekt: de mogelijkheid om zelf allerlei bouwwerken in elkaar te knutselen. Dit komt overigens met een kleine nuance, hetgeen dat je kan maken in Trailmakers zijn voornamelijk voertuigen. Deze voertuigen kun je vervolgens gebruiken om door verschillende gebieden heen te reizen.

Om een indruk van Trailmakers te krijgen check je de trailer hieronder. De game zou vanaf vandaag in de PlayStation Store te vinden moeten zijn.