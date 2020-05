Vorig jaar in mei wisten Sony en Microsoft vriend en vijand, en zelfs de PlayStation afdeling, te verrassen door de aankondiging dat ze samen zouden gaan werken omtrent cloud-based oplossingen. Inmiddels zijn we een jaar verder en de samenwerking verloopt voortvarend.

Eerder deze week heeft de vice president van Sony, Toru Katsumoto, tegenover aandeelhouders aangegeven dat ze verwachten een sterke relatie met Microsoft te blijven onderhouden. De twee bedrijven kijken samen naar het streamen van games vanuit de cloud en daarin blijkt Microsoft heel transparant te zijn.

Dat levert voordelen op, ook met de kennis die Sony inbrengt en het resultaat is dat de kennis van beide bedrijven nog verder wordt uitgebreid met de discussies die gevoerd worden. Er wordt over van alles en nog wat nagedacht, waaronder het efficiënt inzetten van de servers tijdens piek- en daluren.

Hieronder hetgeen Katsumoto over de samenwerking tot op heden te zeggen had.

“Since last year we have been discussing this collaboration with Microsoft. In addition to cloud streaming games [there are] semiconductors, consumer electronics and remote solutions… in these areas we are proceeding with our discussions.

Microsoft Azure has splendid cloud technologies and they have given us [clear] explanations so far. Each side has its merits and it seems that our mutual understanding is deepening after discussions.

Gamers usually play games during night and there will be congestion of the servers [during this time], but in the day time not so much. How can we utilise the servers more efficiently and effectively? That’s a technical point and we are discussing [this] with Microsoft.”