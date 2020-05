Ghost of Tsushima verschijnt langzaam maar zeker aan de horizon. Het is dus niet meer dan logisch dat ontwikkelaar Sucker Punch steeds meer informatie vrijgeeft. Eergisteren vertelden ze aan IGN dat de game een zwart-wit modus zal bevatten, zodat spelers de titel kunnen beleven als één van de oude samoeraifilms van weleer.

De modus bleek echter meer te zijn dan een verandering van visuele stijl. Bij het uitproberen van de zwart-witte versie merkten de ontwikkelaars namelijk dat bepaalde aspecten van hun game minder toegankelijk zijn. Icoontjes die enkel van kleur – en dus niet van vorm – verschillen, bijvoorbeeld. Niet bepaald handig in zwart-wit.

Sucker Punch is bijgevolg deze versie van Ghost of Tsushima gaan gebruiken als een soort ‘kleurenblindmodus’, om de game nog toegankelijker te maken. Of, in de woorden van creative director Jason Connell:

“There are definitely some things that are more challengng when you’re in that mode. Once we created that mode, and you can play the whole game through it, we quickly realized there were some areas that we need to reevaluate. Like, if we were using the same icon on the map but just using a different color, then that doesn’t work that well. So you have to change the shape of the second icon because the color alone won’t work.”

“And frankly, we take a lot of cues from learning from a colorblind accessibility mode. It effectively would be that for us. We just put the mode on and play the game a ton and find out where it breaks and rework on the design. And that’s how we work in general about almost everything.”