Update 1.3 is live voor Hunt: Showdown en voegt heel wat lekkers toe aan Cryteks multiplayershooter met horrorinvloeden. Zo kan je nu maps in een mooie gloed van zonsondergang spelen, terwijl nieuwe vijanden als de Grunt Doctor en Concertina Armored je de stuipen op het lijf jagen. Deze laatsten pakken uit met respectievelijk poison en bleeding damage.

De update introduceert daarnaast ook cross-play tussen PS4 en Xbox One, een feature die de ontwikkelaar al een hele tijd beloofd had. Voorlopig is deze echter enkel toegankelijk wanneer je met willekeurige mensen een map deelt. Als PS4-eigenaar met een vriend op Xbox One spelen is dus vooralsnog niet mogelijk. Hopelijk verandert dit nog in de toekomst.

“The long-awaited Crossplay function between Xbox One and PlayStation 4 is here! You can now find partners using both consoles when looking for Random partner(s). Currently invites only work for players using their own platforms. (Teaming up with a player using the same console shows the corresponding platform’s icon, while grouping with a player using the other platform shows a controller icon.)”