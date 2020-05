Kan je ooit genoeg van iets goeds hebben? Het antwoord op die vraag is wat mij betreft volmondig ‘ja’. Als je iets te lang blijft rekken, komt er een moment waarop het zijn glans verliest. Populaire tv-series ondergaan vaak dit lot, maar ook videogames zijn onderhevig aan deze ongeschreven wet. Het einde van het vierde seizoen van Telltales The Walking Dead was prima en mag wat ons betreft dus ook het einde blijven. Eindigen in schoonheid, zoals dat heet.

Toch blijven er geruchten de ronde doen dat ontwikkelaar Skybound – de studio die meerdere handjes toestak om het vierde seizoen na het faillissement van Telltale alsnog ontwikkeld te krijgen – aan een vijfde seizoen sleutelt. Dit seizoen zou de ondertitel ‘The Fatal Frontier’ krijgen en het verhaal van Clementine verder zetten. Skybound heeft zelf inmiddels op Twitter officieel ontkend dat dit vijfde seizoen in de maak is. Een goede beslissing, denken wij.

Wat zeggen jullie ervan?

Thank you to the fans who have reached out in recent days! While we wholeheartedly appreciate your enthusiasm for Telltale’s TWD, we currently have no plans for a Season 5.

— Skybound Games (@skyboundgames) May 18, 2020