Iedereen die Call of Duty: Warzone speelt zal inmiddels vast mee hebben gekregen dat het sinds afgelopen dinsdag mogelijk is om de bunkers te openen die je her en der op de map kan vinden. Als je geluk hebt kom je een bunker tegen die al geopend is, zodat je er zelf even een kijkje kan nemen. Of je hebt een keycard om de deur te openen.

Er is echter een bunker die speciale stappen vereist om geopend te worden en spelers hebben dat nu uitgevogeld. Deze bunker bevat wat meer kamers dan de andere bunkers en lijkt te hinten naar de nieuwe Call of Duty voor dit jaar. Het is echter best een onderneming om die bunker te openen en om je op weg te helpen verschijnen er nu video’s online.

De onderstaande video van Geeky Pastimes laat zien hoe het geheel allemaal werkt en hoewel het team nog niet op alle vragen antwoord heeft, laten ze wel zien hoe ze ‘bunker 11’ geopend hebben.