In 2017 kondigde Sony op de E3 een gloednieuw label aan: PlayLink. Dit was bedoeld voor de casual games die zouden verschijnen voor de PlayStation 4 met het oog op spelen met vrienden. Om het extra toegankelijk te maken werd er een ‘nieuwe’ manier van besturen geïntroduceerd: de mobiele telefoon. Dat najaar verschenen er een hoop games, uiteenlopend van quizgames tot een nieuwe SingStar. De kwaliteit was lang niet altijd even goed, maar als extra label was het wel ideaal om een nieuwe doelgroep aan te spreken.

Een jaar later, in 2018, verschenen er tegen het einde van het jaar opnieuw wat PlayLink games en zo is er inmiddels een redelijke bibliotheek van casual games op de PlayStation 4 te vinden. Erg fijn als je graag met vrienden samenspeelt op een gezellige en ontspannen manier, toch brengt ons dat bij een nieuwe Jouw mening, want het lijkt wat dood te bloeden en dat is jammer. Ook omdat er relatief weinig games voor kinderen verkrijgbaar zijn, lijkt Sony de mainstream markt weer uit het oog te verliezen.

Met de PlayStation 2 had Sony zelfs nog een betere positie, want toen brachten ze SingStar games uit in combinatie met Studio 100. Ook de EyeToy games waren perfect geschikt voor jong en oud en op de PlayStation 3 zagen we de Wonderbook games verschijnen. Maar als je over vijftien jaar terugkijkt, dan valt op dat er telkens een initiatief gelanceerd wordt gecombineerd met veel games dat nadien als een stille nachtkaars dooft. Best zonde, want er zitten concepten bij die zeker verder uitgewerkt kunnen worden.

Dat brengt ons dus bij het punt en dat is dat Sony het PlayLink label best wat meer actief in leven mag houden. Na de eerste aanwas van games eind 2017 was het aantal games eind 2018 al minder en sindsdien zijn er slechts een paar games onder het label uitgebracht. Het begon op een piek en zakte nadien steeds verder in. Maar met meer dan 100 miljoen consoles verkocht, moet er absoluut een markt zijn waar PlayLink erg interessant voor is, dus met andere woorden: Sony moet zich er nog meer op inzetten.

We begrijpen dat dit voor hardcore gamers niet zo interessant is, zeker niet als je nooit dat soort games gespeeld hebt. Vanuit algemeen belang is het echter wel interessant om hier actief mee te blijven. Of misschien vond je de PlayLink games juist zo leuk om tussen de grote Triple-A titels door te spelen met je vrienden of familie. Misschien ben je daarom teleurgesteld dat Sony het op dat vlak wat laat versloffen. Ook kan je er compleet anders over denken, wat het ook zijn mag: laat hieronder je mening horen!