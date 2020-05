Op 3 juli verschijnt Marvel’s Iron Man VR en je kunt die game nu alvast even uitproberen, aangezien Sony een demo van de game in de PlayStation Store gelanceerd heeft. Eerder waren er al hints naar de komst van een demo en die is nu sneller dan verwacht beschikbaar gesteld.

Deze demo kan je hier in de PlayStation Store vinden en heeft best wat te bieden, zodat je alle ins en outs van de game vooraleer die verschijnt kunt ervaren. Hieronder op een rijtje wat je in de demo treft:

“Malibu” tutorial missie

Interactieve Stark Jet cinematic met Tony, Friday & Pepper Potts

“Out of the Blue” Stark Jet gameplay missie

Flight Challenge optionele missie

Advanced Combat Challenge optionele missie

Sony geeft hierbij aan – ondanks dat het best veel lijkt – dat het slechts een klein gedeelte van de totale game is. Hiermee zou je onder andere kunnen ervaren hoe het is om als Iron Man rond te vliegen.