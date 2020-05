Gran Turismo wordt regelmatig van nieuwe content voorzien en vandaag is het weer zover. Spelers van de game kunnen namelijk aan de slag met een nieuwe auto en twee speciale evenementen.

De nieuwe bolide die vandaag aan Gran Turismo Sport wordt toegevoegd, is de Mazda RX-Vision GT3 Concept, die je kan bekijken in een nieuwe trailer onderaan dit bericht. Dit concept werd in 2015 geïntroduceerd op de Tokyo Motor Show. Dit was toen voor Mazda de mooiste sportwagen die ze ontworpen hadden. Deze wagen bevat ook de ‘SKYACTIV-R’, een zeer compacte en lichte motor, waarvan Mazda hoopt deze in de toekomst werkelijkheid te maken.

Buiten de nieuwe concept-sportwagen gaan er vandaag ook twee nieuwe evenementen van start: de RX-VISION GT3 CONCEPT Time Trial Challenge en de RX-VISION GT3 CONCEPT Livery Design Contest. De winnaars van deze speciale events krijgen een limited edition schets en een miniatuur van de conceptauto van Mazda.