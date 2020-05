Marvel’s Iron Man VR is één van de grotere releases voor PlayStation VR dit jaar en als je de game even wilt uitproberen, dan is er nu een demo beschikbaar in de PlayStation Store. Gelijktijdig met de release van de game op 3 juli verschijnt er ook een speciale bundel, zo heeft Sony aangekondigd.

Het gaat hier om een bundel die de game op disc bevat en daarbij zitten ook twee PlayStation Move controllers, die nodig zijn om de game te kunnen ervaren. Deze bundel zal voor €99,99 worden aangeboden en hiermee ben je straks bij de release helemaal klaar om het avontuur aan te gaan, mits je een PS4 en VR-headset hebt uiteraard.

Verder is er nog een nieuwe behind the scenes video uitgebracht. Deze kan je hieronder bekijken.