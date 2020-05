Jarenlang was Sony PlayStation één van de vaste organisatoren van een eigen persconferentie voorafgaand aan de E3 in Los Angeles. Vorig jaar besloot Sony echter om daar vanaf te stappen en ook voor dit jaar hadden ze geen persconferentie op de planning staan. Sony introduceerde als alternatief de State of Play uitzendingen en die werkwijze lijkt Sony nu vast te houden.

Of we ooit weer een traditionele persconferentie gaan zien is afwachten. Voorlopig in ieder geval vanwege de coronapandemie niet. Ook blijkt dat de huidige manier erg succesvol is, wat eens te meer reden kan zijn om gewoon door te blijven gaan met State of Play in plaats van de ouderwetse manier terug te halen.

Pushsquare sprak hierover met Adam Boyes, voormalig vice president van third-party relaties bij PlayStation, die onderdeel was van de transitie naar wat Sony tegenwoordig doet. Hij is niet langer bij Sony PlayStation betrokken, maar geeft wel aan dat deze aanpak vooral te danken is aan wat de fans willen.

Dat baseert hij op zijn eigen ervaring met persconferenties, waarbij hij zelf ook op het podium kwam. Hierbij realiseerde hij zich dat mensen niet langer om de vertegenwoordiger geven, maar dat ze gewoon willen zien wat men te tonen heeft. Dat vergelijkt Boyes op een treffende manier met een presentator bij Funniest Home Videos, die volstrekt overbodig is.

“And even when I look at some of the scripts I was using, it was very much ‘look at me, I’m enjoying myself but I’m also going to talk about a fun game’, whereas people nowadays don’t care about the spokesperson. ‘Show me the stuff’. If we look at America’s Funniest Home Videos, right now it’s just fail compilations. I don’t need a host talking me through it, show me all the stuff. And I think that’s sort of what happens with these kind of shows, which in my opinion makes them less of a theatrical experience and more of a trailer compilation. But from what I understand, that’s more of what the fans want. Show me what you got.”

Nintendo heeft een digitale showcase al lang omarmd en Sony heeft dit nu ook opgepakt. Microsoft is nog wat traditioneler – zie bijvoorbeeld de Xbox Series X onthulling tijdens The Game Awards – maar ook zij zijn genoodzaakt om zich momenteel te beperken tot digitale showcases. Boyes verwacht dat dit wel de manier is die zal blijven.