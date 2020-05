Er is veel gezegd en geschreven over de PlayStation 5, met name in vergelijking met de Xbox Series X, die krachtiger zou zijn. Eén van de sterkste troeven van de PlayStation 5 zou echter de bijzondere SSD-schijf zijn, die de toegankelijkheid van games enorm ten goede zou moeten komen.

We hebben er natuurlijk al het één en ander over gehoord in de afgelopen maanden, maar aan echt concrete voorbeelden ontbreekt het helaas nog. Tijdens een strategiemeeting van Sony eerder deze week kwam ook de PlayStation 5 ter sprake via een slide in een presentatie.

Dat levert een interessant punt op, want hierbij claimt Sony dat de console – dankzij de SSD – ruwweg 100 keer sneller is dan de PlayStation 4. Dat komt de immersie in games ten goede en dan niet alleen wat betreft de resolutie, maar ook de snelheid van laden en meer.

“In order to further enhance the sense of immersion in games, we expect to improve not just the resolution, but the speed of games,”

“For example, through a custom‐designed high‐speed SSD, we plan to realize game data processing speeds that are approximately 100 times faster than PS4.”

“Game load times should be much shorter, and players should be able to move through immense game worlds in almost an instant.”